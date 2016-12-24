В Мордовии суд рассмотрит дело мошенников с автостраховками

В Саранске перед судом предстанут девять жителей Мордовии, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования группой лиц по предварительному сговору. Общая сумма ущерба о их деяний составила более полутора миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что в 2016 году 35-летний местный товарищ приобрел в Набережных Челнах автомобиль марки «БМВ 520i» с механическими повреждениями. При этом договор купли-продажи транспортного средства он оформил на своего знакомого, которому предложил за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей инсценировать аварию с целью получения страховых выплат. В последующем мужчина арендовал автомобиль «ГАЗель» и «подрядил»в качестве второго участника ДТП другого своего приятеля, которому за такое же скромное вознаграждение предложил поучаствовать в «спектакле на дороге».

«ГАЗелист» на арендованной машине, как и условились, въехал в иномарку на улице Лихачева в Саранске. На место происшествия был вызван аварийный комиссар, который зафиксировал обстоятельства «запланированного» ДТП и собрал объяснения от его участников. В дальнейшем обвиняемые обратились в страховую компанию с заявлением о возмещении убытков в связи с наступлением страхового случая, предоставив документы об инсценированной аварии.

По прошествии времени на расчетный счет комбинаторам поступили денежные средства в сумме 248 тысяч 700 рублей. Однако обвиняемых размер страховой выплаты не устроил, после проведения повторного осмотра им были выплачены дополнительные денежные средства в сумме более 150 тысяч рублей. Таким образом причиненный ущерб составил около 400 тысяч рублей, из которых организатор отстегнул сообщникам обещанные пять тысяч каждому, а остальное потратил на личные нужды.

В последующем по аналогичной схеме этот деятель и другие его знакомые, один из которых на момент совершения преступлений являлся сотрудником страховой компании, инсценировали еще четыре подобных ДТП. При этом в нескольких случаях, имея на руках лишь документы на автомобили, фиктивные аварии они даже не утруждались ставить «на местности». Суммы страховых выплат за инсценированные ДТП варьировались от 190 тысяч до 435 тысяч рублей. При этом после получения каждой страховки злоумышленники обращались с заявлением о проведении повторного осмотра и добивались дополнительных выплат. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 598 тысяч рублей.

В результате проводимых мероприятий обвиняемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.