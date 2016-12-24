Прокуратура Ромодановского района направила в суд иски о ликвидации несанкционированных свалок

Прокуратура Ромодановского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Установлено, что вопреки требованиям указанного законодательства на территории Алтарского, Анненковского, Белозерьевского, Константиновского, Малоберезниковского, Пятинского, Ромодановского, Трофимовщинского сельских поселений расположены несанкционированные свалки отходов потребления. Администрациями указанных поселений меры к их устранению не принимались.

В этой связи прокурором района в суд направлено 18 исковых заявлений с требованием ликвидировать несанкционированные свалки, которые рассмотрены и удовлетворены.

Надзорное ведомство взяло на контроль устранение выявленных нарушений законодательства.