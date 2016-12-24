Прокуратура Ромодановского района направила в суд иски о ликвидации несанкционированных свалок

В Мордовии наградили производителей лучших товаров
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
Прокуратура Ромодановского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Установлено, что вопреки требованиям указанного законодательства на территории Алтарского, Анненковского, Белозерьевского, Константиновского, Малоберезниковского, Пятинского, Ромодановского, Трофимовщинского сельских поселений расположены несанкционированные свалки отходов потребления. Администрациями указанных поселений меры к их устранению не принимались.
В этой связи прокурором района в суд направлено 18 исковых заявлений с требованием ликвидировать несанкционированные свалки, которые рассмотрены и удовлетворены.
Надзорное ведомство взяло на контроль устранение выявленных нарушений законодательства.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»