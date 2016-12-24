Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров представил коллективу АВТОВАЗА нового президента компании

24 мая в ходе рабочей поездки в Тольятти полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил АВТОВАЗ и представил коллективу нового президента компании Максима Соколова.

Полномочный представитель Президента РФ отметил, что «несмотря на непростую ситуацию, завод продолжит ритмично и уверено работать, производить востребованные россиянами и пользующиеся большим спросом автомобили. Работа, которая была проделана по повышению качества продукции, разработке новых моделей, сохранению коллектива, улучшению условий труда, развитию компетенций, будет продолжена. Очень важно, что у Максима Юрьевича есть хороший опыт решения проблем на федеральном уровне. Сегодня связь с федеральным центром имеет принципиальное значение. Уверен, что вместе с профессиональной командой ВАЗа удастся преодолеть сегодняшние трудности и проблемы».

Максим Соколов обозначил основные направления развития. «Среди основных задач - сохранить коллектив. В начале следующего месяца мы уже должны запустить производство, начать выпуск моделей и постепенно восстановить его в полном объеме. Я вместе с командой ставлю еще более амбициозные цели – все-таки мы были и остаемся флагманом отечественного автопрома. Конечно, это подразумевает и наращивание импортозамещения, расширение базы поставщиков и логистических цепочек на территории Самарской области и ПФО, но возможны и новые стратегические направления».

Игорь Комаров выразил уверенность в том, что АВТОВАЗ несмотря на сложность задач, успешно с ними справится. – «Нельзя забывать и о модельном ряде, расширении рынка. Я уверен, что с имеющимся опытом под руководством Максима Юрьевича, который хорошо знает сферу транспорта и промышленности, владеет ситуаций в Самарской области, опираясь на такой коллектив как на АВТОВАЗе, впереди хорошие перспективы. Сегодня мне особенно приятно видеть людей, с которыми я раньше работал, это крепкие профессионалы, на них можно положиться. Кроме того, со стороны государства и с нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь».