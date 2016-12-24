В Саранске огласили приговор руководителю типографии «Красный Октябрь»

Пролетарский суд Саранска вынес решение по уголовному делу руководителя республиканской типографии «Красный Октябрь». И.о. генерального директора обвинялся в сокрытии от налогов денежных средств предприятия на сумму свыше 5 миллионов рублей.

У «Красного Октября» еще с середины 2019 года образовались долги по налогам и обязательным отчислениям государству на 5 миллионов 128 тысяч рублей. На счет типографии налоговыми органами был наложен арест. Чтобы не останавливать «станки», руководитель предприятия использовал схему расчетов с контрагентами через счет типографии «Рузаевский печатник». Таким образом, деньги «Красного Октября» «защищались» от налоговых требований.

Эта незаконная схема применялась не от хорошей жизни – главная мордовская типография испытывала хронический недостаток оборотных средств, а республиканский бюджет ничем толком не мог помочь своему предприятию. Фактически, «Красный Октябрь» оказался брошен на произвол судьбы.

В суде и.о. гендиректора вину в предъявленном ему обвинении не признал. Он мотивировал свою позицию тем, что не имел умысла на сокрытие денежных средств, так как действовал только в целях сохранения предприятия и штата сотрудников. Никакой личной выгоды или корыстных устремлений у него не было.

Суд, тем не менее, признал руководителя типографии виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей. При этом, исковые требования прокуратуры о взыскании с подсудимого в пользу бюджета Российской Федерации причиненного преступлением ущерба в виде неполученных налогов в размере 5 128 149 руб. 54 коп., оставлены без удовлетворения. Арест, наложенный на жилое помещение подсудимого - отменен, арест на автомобиль сохранен до исполнения приговора в части уплаты штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.