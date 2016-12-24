В магазинах Рузаевки орудовал криминальный «имитатор»

В Рузаевке полицейские задержали подозреваемого в открытых хищениях продуктов из магазинов.

В полицию поступило сообщение от руководителя одного из магазинов Рузаевки о том, что вечером в торговую точку зашел покупатель, выбрал продукты питания, сымитировал на кассе оплату товаров банковской картой и убежал.

Аналогичное сообщение поступило в полицию на следующий день – злоумышленник таким же образом завладел продуктами в другом магазине города. Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. По горячим следам «имитатор» был задержан. Им оказался 28-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Свою вину в хищениях продуктов он признал.