В мордовскую колонию с воли пытались перебросить телефоны, карты и спиртное

День Великой Победы
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В колонии № 17 УФСИН по РМ предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.
Сотрудниками учреждения при попытках переброса через основное ограждение были задержаны 6 жителей республики, у которых в общей сложности были изъяты: 21 мобильный телефон, 5 сим-карт, 2 колоды игральных карт, 6 зарядных устройств, 4 банки спиртосодержащей жидкости, 2 банки энергетических напитков.
В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.
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В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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