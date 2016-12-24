В мордовскую колонию с воли пытались перебросить телефоны, карты и спиртное

В колонии № 17 УФСИН по РМ предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками учреждения при попытках переброса через основное ограждение были задержаны 6 жителей республики, у которых в общей сложности были изъяты: 21 мобильный телефон, 5 сим-карт, 2 колоды игральных карт, 6 зарядных устройств, 4 банки спиртосодержащей жидкости, 2 банки энергетических напитков.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.