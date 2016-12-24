Снесший строительный вагончик с рабочими МАЗ был с заведомо неисправной тормозной системой

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции дали информацию по водителю МАЗа, учинившего на своем неуправляемом грузовике ДТП с восемью пострадавшими в Рузаевском районе.

По информации ГИБДД, 26-летний водитель машины МАЗ с бортовым прицепом, груженым зерном, двигаясь со стороны Ковылкино, в результате возникшей технической неисправности транспортного средства наехал на бетонное ограждение. После чего МАЗ столкнулся с самосвалом, ведущим дорожные работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Затем многотонный грузовик въехал и в строительный вагончик, где в этот момент находились семь рабочих. После этого большегруз совершил столкновение с «ГАЗелью», асфальтоукладчиком и трактором, которые были припаркованы в зоне проведения дорожных работ.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 человек в возрасте от 23-х до 59-и лет – это сам водитель грузовика и семеро рабочих из «бытовки». Всем была оказана экстренная медицинская помощь в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ». Пятеро пациентов госпитализировали для стационарного лечения, трое были отпущены домой для амбулаторного наблюдения.

Как отмечается, водитель автомашины МАЗ за рулем был трезвым. В отношении него составлено семь административных материалов – за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой, два материала за управление т/с, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, за управление без путевого листа, за управление с нарушением установленных нормативными правовыми актами требований к использованию тахографа, за перевозку груза с нарушением требований о проведении предрейсового медицинского осмотра водителя, за перевозка груза с нарушением требования о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства.

