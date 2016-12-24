Мордовские автовладельцы попали в число лидеров по «гаражной амнистии»

За 7 месяцев «гаражной амнистии» в стране Росреестр зарегистрировал свыше 16 тысяч земельных участков общей площадью 47 890 кв. метров. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

С сентября 2021 года по март 2022-го наибольшее число земельных участков оформлено в Пермском крае (897 участков площадью 26 536 кв. м), Республике Бурятия (823 участка площадью 23 368,2 кв. м) и Республике Мордовия (806 участков площадью 21 247 кв. м).

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, в частности, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе, с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям.