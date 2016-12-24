Осужденные женщины в мордовской колонии выступили в роли театральных актрис

День Великой Победы
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Осужденные женщины в мордовской колонии № 2 поставили спектакль «Горе от ума» по мотивам одноименной комедии А.С. Грибоедова. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РМ.
Как отмечается, зрителей порадовало хорошее художественное оформление постановки и сценические костюмы «актрис в неволе». Заслужил похвал и уровень театрального исполнения ролей - осужденные дамы с большим энтузиазмом погрузились в самодеятельное творчество.
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В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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