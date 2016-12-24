Осужденные женщины в мордовской колонии выступили в роли театральных актрис

Репортер

Осужденные женщины в мордовской колонии № 2 поставили спектакль «Горе от ума» по мотивам одноименной комедии А.С. Грибоедова. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РМ.

Как отмечается, зрителей порадовало хорошее художественное оформление постановки и  сценические костюмы «актрис в неволе». Заслужил похвал и уровень театрального исполнения ролей - осужденные дамы с большим энтузиазмом погрузились в самодеятельное творчество.

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