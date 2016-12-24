Замдиректора Саранского техникума попалась на злоупотреблениях и подлоге

Замдиректора Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности погорела на «показушном» служебном рвении. Ради высоких показателей в работе и полагающихся за это выплат, женщина пустилась на должностные злоупотребления и совершила подлог. Махинации теперь уже бывшей работницы техникума разоблачили сотрудники УФСБ по РМ.

По данным следствия, в 2018 году в учебном заведении образовался недобор студентов в очную группу по программе обучения «Повар, кондитер». Тогда, желая получить положительную оценку своей деятельности и обеспечить себе стимулирующие выплаты, заместитель директора организовала прием на обучение ребят, которые были готовы учиться только заочно.

По указанию женщины 20 студентов были зачислены на очную форму обучения с последующей выплатой государственной академической стипендии за счет средств республиканского бюджета. При этом в течение двух лет студенты обучались заочно, учебные занятия и практику, как все остальные «очники», не посещали.

В результате неправомерных действий обвиняемой им была начислена и выплачена стипендия в сумме более 150 тысяч рублей. В 2020 году всем студентам из «особой группы» также были выданы дипломы о среднем профессиональном образовании по квалификации «Повар, кондитер» с заведомо ложными сведениями о содержании и результатах освоения образовательной программы.



В рамках расследования свою вину обвиняемая признала и полностью возместила причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.