В Мордовии женщина из числа эвакуированных граждан Донбасса первой получила гражданство России

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В Управлении по вопросам миграции МВД по РМ состоялось торжественное принятие Присяги гражданина Российской Федерации.

Связать свою дальнейшую судьбу с Россией решили четверо граждан Республики Таджикистан и гражданка Донецкой народной республики, приехавшая в наш регион в феврале этого года. Она первой в Мордовии из числа эвакуированных из ДНР и ЛНР получила гражданство нашей страны.

Открывая церемонию, начальник отдела Управления по вопросам миграции МВД по РМ подполковник полиции Сергей Комолятов поздравил получателей паспортов со знаменательным событием. Представитель ведомства обратил внимание новоиспеченных граждан России на необходимость неукоснительного соблюдения законов РФ, толерантного отношения к многонациональному народу нашей страны, ее культурным и историческим особенностям.

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