В Мордовии при столкновении легковушки с «КамЗом» пострадали три человека

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По информации ГИБДД по РМ, утром 19 мая в Ромодановском районе на автодороге Саранск - Ромоданово - Б.Игнатово 59-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком «КамАЗ», который двигался в противоположном направлении.
В результате ДТП водитель «Лады» был госпитализирован в больницу, у него взята кровь на анализ. Пассажиры легковушки - 58-летняя и 37-летняя женщины - после оказания помощи в медицинском учреждении были отпущены домой.
Как отмечается, водитель «КамАЗа» был трезв. На месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствует горизонтальная линия разметки.
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