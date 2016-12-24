В Саранске предприниматель предстанет перед судом из-за травматического инцидента на батуте

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Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По даннымследствия, в мае 2021 года в Саранске обвиняемый разместил между улицами Ульянова и М. Расковой аттракцион «Батут Дракон», состоящий из трех воздушных компрессоров и надувного батута. Ввиду отсутствия контроля со стороны предпринимателя и его работников, с вершины конструкции упала 5-летняя девочка и получила телесные повреждения в виде закрытого перелома левой плечевой кости и ссадины правого предплечья.
Как отмечается в сообщении прокуратуры Мордовии, вследствие оказания индивидуальным предпринимателем услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, имелась реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью и наступления смерти посетителям аттракциона «Батут Дракон».
Сейчас по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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