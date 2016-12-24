В Саранске предприниматель предстанет перед судом из-за травматического инцидента на батуте

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По даннымследствия, в мае 2021 года в Саранске обвиняемый разместил между улицами Ульянова и М. Расковой аттракцион «Батут Дракон», состоящий из трех воздушных компрессоров и надувного батута. Ввиду отсутствия контроля со стороны предпринимателя и его работников, с вершины конструкции упала 5-летняя девочка и получила телесные повреждения в виде закрытого перелома левой плечевой кости и ссадины правого предплечья.

Как отмечается в сообщении прокуратуры Мордовии, вследствие оказания индивидуальным предпринимателем услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, имелась реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью и наступления смерти посетителям аттракциона «Батут Дракон».

Сейчас по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу.