На ремонт площади Тысячелетия в Саранске потребуется почти двести миллионов рублей

Антикризисный штаб
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
В ходе прямой линии с горожанами мэр Саранска Игорь Асабин сообщил, что на ремонт брусчатки и другие восстановительные работы на площади Тысячелетия в столице Мордовии потребуется почти двести миллионов рублей.
При строительстве на площади, по информации градоначальника, были нарушены технологии укладки, не была сделана нормальная гидроизоляция. На приведение территории в должное состояние необходимо изыскать около 200 миллионов рублей. Сейчас муниципалитет вместе в республиканскими властями решает вопрос о финансировании этих работ.
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В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
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