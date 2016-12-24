На ремонт площади Тысячелетия в Саранске потребуется почти двести миллионов рублей

В ходе прямой линии с горожанами мэр Саранска Игорь Асабин сообщил, что на ремонт брусчатки и другие восстановительные работы на площади Тысячелетия в столице Мордовии потребуется почти двести миллионов рублей.

При строительстве на площади, по информации градоначальника, были нарушены технологии укладки, не была сделана нормальная гидроизоляция. На приведение территории в должное состояние необходимо изыскать около 200 миллионов рублей. Сейчас муниципалитет вместе в республиканскими властями решает вопрос о финансировании этих работ.