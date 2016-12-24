В Мордовии вынесли приговор пожилому живодеру, отрезавшему хвост соседскому кобелю

В Ардатовском районе 61-летнему мужчине вынесли приговор за жесткое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов. Сельчанин отрезал хвост соседскому кобелю. Таким изуверским способом он решил отвадить от своего дома четвероногих «женихов» - они слишком часто заявлялись на «свидания» к его собаке.

О преступлении в полицию сообщила хозяйка изувеченного пса. По словам женщины, в конце января ее питомец вернулся домой с отрезанным хвостом. По следам крови, оставленным на снегу, она пришла к дому односельчанина, а в дальнейшем заявила о произошедшем в полицию.

Прибывшим на место происшествия полицейским мужчина пояснил, что увечья животному он причинил по «защитным» соображениям. К нему во двор, где находилась его собственная собака, повадились заглядывать чужие кобели. Испугавшись, что они могут покусать членов семьи, он решил проучить непрошенных «кавалеров». Пенсионер сделал веревочную петлю - в нее и угодил один из псов-нарушителей. После этого подозреваемый ножом отрезал ему хвост.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. По приговору суда ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства.