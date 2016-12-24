В Рузаевском районе неуправляемый «МАЗ» въехал в строительный вагончик с рабочими

По информации Госавтоинспекции республики, 20 мая на 18 километре автодороги Рузаевка-Ковылкино-Торбеево произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

По предварительным данным, водитель машины «МАЗ» с бортовым прицепом, груженым зерном, двигаясь со стороны Ковылкино, в результате возникшей технической неисправности транспортного средства наехал на бетонное ограждение. После чего «МАЗ» столкнулся с самосвалом, ведущим дорожные работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Самое страшное, что многотонная махина въехала и в строительный вагончик, где в этот момент находились семь рабочих. После этого большегруз совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель», в которой не было людей. Наконец, «МАЗ» врезался в дорожный каток, который отлетел на трактор.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 человек в возрасте от 23-х до 59-и лет. Всем оказана экстренная медицинская помощь в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ». Пятеро пациентов госпитализированы для стационарного лечения, трое отпущены домой для амбулаторного наблюдения.

В настоящий момент на месте аварии работает следственно-оперативная группа и инспекторы ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.