В Рузаевском районе неуправляемый «МАЗ» въехал в строительный вагончик с рабочими

День Великой Победы
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
По информации Госавтоинспекции республики, 20 мая на 18 километре автодороги Рузаевка-Ковылкино-Торбеево произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
По предварительным данным, водитель машины «МАЗ» с бортовым прицепом, груженым зерном, двигаясь со стороны Ковылкино, в результате возникшей технической неисправности транспортного средства наехал на бетонное ограждение. После чего «МАЗ» столкнулся с самосвалом, ведущим дорожные работы по устройству асфальтобетонного покрытия.
Самое страшное, что многотонная махина въехала и в строительный вагончик, где в этот момент находились семь рабочих. После этого большегруз совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель», в которой не было людей. Наконец, «МАЗ» врезался в дорожный каток, который отлетел на трактор.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 человек в возрасте от 23-х до 59-и лет. Всем оказана экстренная медицинская помощь в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ». Пятеро пациентов госпитализированы для стационарного лечения, трое отпущены домой для амбулаторного наблюдения.
В настоящий момент на месте аварии работает следственно-оперативная группа и инспекторы ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест