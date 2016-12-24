В Саранске будут судить ульяновских налетчиков в балаклавах

В Саранске трое парней из Ульяновска предстанут перед судом за налеты на жителей мордовской столицы. Молодые люди в возрасте двадцати с небольшим лет разыгрывали на улицах силовые «маски-шоу» и отнимали деньги у случайных прохожих.

В ходе расследования было установлено, что криминальные гости из Ульяновска приехали в Саранск на личном автомобиле в конце февраля этого года. Они на несколько дней сняли квартиру в центральной части города и приступили к «маскарадным» налетам.

Пользуясь тем, что в городе с ними никто не знаком, молодые люди парковались на машине в безлюдных местах и высматривали подходящих жертв. Затем надевали балаклавы, подбегали к прохожим, представлялись сотрудниками полиции и под угрозой применения насилия и привлечения к уголовной ответственности, требовали денежные средства.

Ударив по голове 30-летнего жителя Саранска, «гастролеры» забрали у него 5 тысяч рублей. Второго потерпевшего также пришлось физически «вразумить», после чего они заставили его перевести на нужный банковский счет 20 000 рублей. У 28-летнего жителя Куликовки грабители пытались открыто похитить около 10 000 рублей, но тот смог вырваться и убежать.

Сотрудники уголовного розыска МВД по РМ в начале марта задержали криминальное трио. Налетчики полностью признали свою вину, уголовное дело по ним направлено в суд. Жителям Ульяновска инкриминируются три статьи УК РФ - «Грабеж», «Разбой» и «Покушение на грабеж».