В Мордовии отметили 100-летие пионерского движения

19 мая в Саранске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации и празднованию дня детских общественных объединений России. Его участниками стали активисты Российского движения школьников, педагоги, родители, ветераны пионерского движения, бойцы студенческих отрядов. Все они собрались на площадке кинотеатра «Россия». Здесь работали интерактивные площадки по направлениям деятельности Российского движения школьников.



Глава Мордовии, который приехал поздравить участников мероприятия с юбилейной датой, пообщался со школьниками-активистами, познакомился с их творческими и научно-образовательными проектами. Также руководитель региона осмотрел выставку «Всегда будь готов!», организованную республиканским архивом и посвященную истории пионерского движения Мордовии.



Преемником пионерии в настоящее время является Российское движение школьников, которое вовлекло в свои ряды большую сплоченную команду единомышленников из всех регионов страны.



Один из самых интересных проектов РДШ - «Классные встречи», он реализуется в рамках поручений Президента России Владимира Путина. В 2019 году «Классные встречи» стали частью национального проекта «Образование».



На «Классных встречах» школьники страны общаются с интересными людьми, могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героев. На этот раз участниками «Классной встречи» стали Глава Мордовии Артём Здунов, директор лицея №25 г. Саранска Ольга Падерова, ветеран педагогического труда Вера Игнатовская, победитель Всероссийского проекта «Лига вожатых», комиссар регионального отделения Российских студенческих отрядов Виктор Гущин.



Приветствуя детей, Глава Мордовии рассказал о своем пионерском прошлом. «Когда мы ездили в пионерские лагеря, мы всегда были заняты: развивали мозги, руки, коммуникации - как это модно сейчас говорить, заводили друзей, переписывались, дорожили дружбой, - отметил Артём Здунов. - Что касается моих друзей с пионерских времен – они все прошли со мной через годы: мы и сейчас общаемся, созваниваемся, со многими вместе работаем. Берегите это время, берегите эту дружбу. РДШ – это территория возможностей и самореализации. Все, что есть нового, все, что мы можем передать молодому поколению - все эти возможности есть у Российского движения школьников. Это и изобретательство, и киберспорт, и многие другие направления. Пользуйтесь грантами, возможностями, поездками, будьте как можно активнее».



У детей была замечательная возможность задать спикерам вопросы, чем они с большим удовольствием воспользовались. Больше всего вопросов было адресовано Главе республики. Они касались разных тем: строительства аквапарка и центра художественной гимнастики, взаимодействия с предпринимательским сообществом, личного пионерского опыта. Артём Здунов рассказал, что в его время было очень почетно вступить в пионеры, и если кого-то не принимали с первого раза, это заставляло ребят задуматься о своем поведении, исправиться.



Подводя итоги встречи, Глава Мордовии дал школьникам совет, как достичь успеха. «Если вы научитесь создавать команду, работать вместе, то вы сможете в дальнейшем управлять любыми коллективами и добиваться поставленных задач», - сказал Артём Здунов.



В завершение мероприятия состоялся просмотр нового художественного фильма «Артек. Большое путешествие».