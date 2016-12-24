Жители Мордовии могут принять участие в проекте «ТопБЛОГ»

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«ТопБЛОГ» является образовательным проектом платформы «Россия – страна возможностей». Здесь популярные блогеры нашей страны рассказывают участникам проекта, как вести личные аккаунты в соцсетях и создавать интересный, вовлекающий контент.
Регистрация на второй сезон продлится до 23 мая. Подать заявку может любой гражданин России старше 14 лет. Участие бесплатное.
«Чтобы подать заявку на участие в проекте, нужно зайти на сайт topblog.rsv.ru , нажать кнопку «регистрация» и заполнить анкету. Проще простого!», – рассказала lifestyle-блогер из Саранска Юлия Адушкина.
Во втором сезоне участники проекта узнают, как вести свой блог во «ВКонтакте», «Одноклассника», Telegram, «Яндекс. Дзен», Yappy и RUTUBE. Также в «Специальном треке» будут доступны три дополнительных направления: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».
Будущие блогеры получат не только полезные знания, но и профессиональное портфолио, возможность отправиться в блог-тур по России, поддержку профессионального развития, а также смогут заключить рекламные контракты.
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