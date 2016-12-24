В Доме Республики обсудили взаимодействие с Мордовским центром стандартизации и метрологии

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В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
Глава Мордовии Артём Здунов 19 мая провел рабочую встречу с исполняющим обязанности директора ФБУ «Мордовский центр стандартизации и метрологии» Николаем Ерганжиевым. Во встрече приняли участие заместители Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин и Игорь Чадов, а также члены республиканского кабинета министров.
Обсудили вопросы повышения эффективности взаимодействия предприятий и организаций республики с региональным Центром стандартизации и метрологии. В том числе речь шла о выстраивании системы работы в сфере поверки средств измерений, включая приборы учета энергоресурсов и медицинского оборудования. Это позволит сэкономить средства управляющих компаний и лечебных учреждений, в настоящее время многие из них заказывают проведение этих работ за пределами республики.
Также были рассмотрены перспективы сотрудничества Центра стандартизации и метрологии с промышленными предприятиями региона и с МГУ имени Н.П. Огарева.
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В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
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