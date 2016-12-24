В Саранске менеджер фирмы похитила деньги клиентов в размере свыше полутора миллионов рублей

В Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении менеджера компании по продаже пластиковых окон и дверей, обвиняемой в хищении у клиентов более полутора миллионов рублей. 34-летняя женщина присвоила деньги двух десятков клиентов.

Попавшая под уголовное преследование дамочка работал менеджером компании по производству, продаже и установке пластиковых окон, дверей, натяжных потолков и т.п. Клиенты фирмы при размещении заказа передавали ей различные суммы в размере от 10 до 150 тысяч рублей. Менеджер честь по чести составляла кассовые ордера, которые выдавала клиентам. Только ордера эти были фиктивными. По кассе организации полученные деньги женщина не проводила, а забирала себе и тратила на личные нужды. Так и не дождавшись доставки товара, обманутые граждане стали обращаться в полицию.

Всего от действий обвиняемой в период с августа по декабрь 2021 года пострадал 21 житель Мордовии. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 1 миллион 560 тысяч рублей.

Свою вину в совершенных преступлениях женщина признала полностью. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящий момент уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд.