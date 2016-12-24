В Рузаевке обидчивый супруг подпалил детскую коляску в подъезде

Как сообщает МВД по РМ, в Рузаевке 42-летний местный житель своими мстительными действиями вызвал «пожарный переполох».

В дежурную часть поступило сообщение о задымлении в подъезде одного из домов по улице Юрасова. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что в результате возгорания на лестничной площадке повреждена детская коляска, а также входная дверь в подъезде.

При разбирательстве выяснилось, что 42-летний житель дома в результате конфликта с супругой поджег зажигалкой принадлежащую их семье коляску. Почувствовав запах дыма, соседи сообщили о произошедшем по телефону 112.

В настоящий момент по данному факту решается вопрос о привлечении «огнепоклонника» к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.