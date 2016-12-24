В Мордовии пешеход попал под колеса автомобиля в непроглядной темноте

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, около десяти часов вечера 18 мая в селе Большие  Березники 26-летний парень за рулем «Лады Гранты» сбил на дороге 42-летнего мужчину. Пешеход шел по правому краю проезжей части навстречу двигавшейся автомашине.

Припозднившегося сельского путника с травмами госпитализировали в Комсомольскую ЦРБ. Трезвый водитель слишком поздно заметил пешехода в полной темноте. Сотрудники ГИБДД  при составлении материалов о дорожном инциденте отметили недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие уличного освещения.

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