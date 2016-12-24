Трансляции марафона «Новые горизонты» за два дня набрали больше 70 миллионов просмотров

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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Сегодня стартовал третий и заключительный день просветительского марафона «Новые горизонты», организованного Российским обществом «Знание».
За предыдущие два дня с молодежью и онлайн-аудиторией на площадках марафона пообщались пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, заместители Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр транспорта РФ Виталий Савельев, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и многие другие спикеры из сферы бизнеса, науки, культуры и спорта.
Обсуждали темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.
За первые два дня онлайн-трансляции мероприятия набрали больше 70 миллионов просмотров.
Также в рамках марафона прошел финал первых всероссийских Просветительских игр для учеников 9-11 классов и 1-2 курсов средних специальных учебных заведений.
Напомним, что «Новые горизонты» – это больше 220 часов просветительского контента и выступления более 200 лекторов и наставников. Посмотреть их в прямом эфире может любой желающий по ссылке: marathon.znanierussia.ru
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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
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