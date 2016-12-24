В Мордовии пенсионер получил условный срок за изготовленный 36 лет назад «самопал»

Антикризисный штаб
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Пенсионер из Ардатовского района республики выслушал приговор суда за незаконное хранение примитивного «самопала» и взрывчатых веществ.
64-летний житель села Смольково попал в поле зрения правоохранителей из-за полученной информации, что он может хранить дома самодельное оружие. В результате проверки сведения подтвердились.
В надворных постройках сельчанина полицейские обнаружили напоминающую пистолет огнестрельную «штуковину» и 70 граммов пороха. Было установлено, что самоделка вполне пригодна для стрельбы. Эту оружейную «конструкцию» мужчина самостоятельно смастерил еще 36 лет назад и вместе с порохом хранил в сарае.
Приговором суда пенсионеру назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 10 000 рублей
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В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
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