В Саранске мужчина до полусмерти избил бывшую любовницу на ее день рождения

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Саранска, до полусмерти избившего свою бывшую сожительницу.

По информации МВД по РМ, 13 мая в полицию поступило сообщение из больницы. В медицинское учреждение из своей квартиры с многочисленными травмами тела, переломами четырех ребер, сотрясением головного мозга была госпитализирована 40-летняя женщина. Сотрудниками уголовного розыска виновник расправы был задержан. Им оказался бывший сожитель потерпевшей.

Как выяснилось в ходе дознания, 6 мая женщина пригласила знакомого в гости на празднование своего дня рождения. Во время застолья между ними произошла ссора - мужчине не понравилось, что бывшая гражданская супруга находится в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта он стал избивать именинницу руками и ногами, а после экзекуции ушел из квартиры.

Жертва побоев почему-то не сразу обратилась за медицинской помощью, а только спустя несколько дней, когда почувствовала себя совсем плохо. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате полученных повреждений здоровью пострадавшей причинен тяжкий вред.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В сообщении Пролетарского суда Саранска указывается, что подозреваемым по делу проходит уроженец Таджикской ССР, при этом он не трудоустроен и не имеет постоянного источника дохода.