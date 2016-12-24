Перед молодежью России открылись «Новые горизонты»

В России проходит федеральный просветительский марафон «Новые горизонты», который призван рассказать молодежи о новых возможностях, открывшихся перед нашей страной после недавних мировых событий.

Масштабное мероприятие стартовало 17 мая и продлится до 19 мая включительно. На площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье собрались больше 12 тысяч школьников и студентов. Перед ними выступают лекторы и наставники, среди которых государственные деятели, представители науки, культуры, бизнеса и спорта. Лекции об изменениях в мире уже прочитали пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Как сказал на открытии марафона первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, мир поменялся на наших глазах и уже не будет прежним, – делится мнением студентка МГПУ им. М.Е. Евсевьева Жанна Балаева. – Поэтому сейчас так важно донести до молодежи, что они те самые люди, которые будут активно участвовать в формировании нового мира, и проведение марафона приобрело особую значимость для всего нашего общества. С большим интересом вот уже второй день смотрю выступления спикеров и надеюсь, что в Мордовии многие молодые люди делают то же самое. Сейчас всем нам необходимо понимать, какое будущее нас ждет»

Посмотреть выступления спикеров в прямом эфире могут все желающие. Зрителей ждут 220 часов просветительского контента. Трансляции доступны по ссылке: marathon.znanierussia.ru

Также в рамках марафона состоится финал первых всероссийских просветительских игр для старшеклассников, в котором примут участие 88 команд от разных регионов страны и общественных объединений.