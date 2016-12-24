Оплатить кадастровые работы можно после внесения сведений в ЕГРН

Афиша на «Ночь музеев» в Саранске
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует правообладателей объектов недвижимости о возможности оплаты кадастровых работ после внесения сведений в ЕГРН.
Законом о кадастровой деятельности предусмотрена возможность осуществления оплаты услуг кадастровых инженеров в полном объеме только после государственного кадастрового учета (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости, в отношении которых выполнялись кадастровые работы.
«При этом заказчики кадастровых работ и кадастровые инженеры не ограничены в выборе вида оплаты за выполнение кадастровых работ. Такие условия также могут быть отражены в договоре подряда», – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по РМ Екатерина Ручина.
Поделиться в соц. сетях:
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
В республике прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне