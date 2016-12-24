Оплатить кадастровые работы можно после внесения сведений в ЕГРН

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует правообладателей объектов недвижимости о возможности оплаты кадастровых работ после внесения сведений в ЕГРН.

Законом о кадастровой деятельности предусмотрена возможность осуществления оплаты услуг кадастровых инженеров в полном объеме только после государственного кадастрового учета (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости, в отношении которых выполнялись кадастровые работы.

«При этом заказчики кадастровых работ и кадастровые инженеры не ограничены в выборе вида оплаты за выполнение кадастровых работ. Такие условия также могут быть отражены в договоре подряда», – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по РМ Екатерина Ручина.