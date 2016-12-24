В Саранске перед пешеходными переходами появились предупреждающие надписи

На улицах столицы Мордовии перед пешеходными переходами появились специальные надписи: «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку», «Посмотри по сторонам».

Данная акция была инициирована секретарем Общественного совета при республиканском МВД, директором автономной некоммерческой организации «Центр поддержи и защиты детства», членом экспертного клуба «Моя Мордовия» Ольгой Веретенниковой в рамках проекта «Дети.Дорога.Жизнь» и поддержана Главой Мордовии Артёмом Здуновым.

Активное участие в реализации мероприятия приняли сотрудники Управления ГИБДД МВД по РМ, проанализировавшие состояние аварийности на пешеходных переходах города и определившие перечень «зебр» с повышенным пешеходным трафиком. Благодаря содействию администрации города с наступлением теплой погоды предупреждающие надписи появились на наиболее оживленных участках дорог у школ, детских садов и других муниципальных объектов.

«Мы уверены, что жители и гости Саранска будут обращать внимание на надписи и более осмотрительно переходить проезжую часть, особенно если пешеходный переход является нерегулируемым. Данная акция, несомненно, внесет свой вклад в обеспечение дорожной безопасности для юных пешеходов нашего города», - отметила секретарь Общественного совета при МВД по РМ Ольга Веретенникова.

По данным региональной Госавтоинспекции, за четыре месяца 2022 года в республике произошло 21 ДТП, связанное с наездами на пешеходов на переходах. Травмы при этом получили 22 человека. Большинство таких ДТП (81%) имели место на нерегулируемых пешеходных переходах. В них пострадало 17 человек. Всего на дорогах республики расположено 1624 пешеходных перехода, 84% из них являются нерегулируемыми.