Сергей Кириенко открыл просветительский марафон «Новые горизонты»

Сегодня в России стартовал трехдневный просветительский марафон «Новые горизонты», который призван рассказать молодежи, какие возможности сейчас открываются перед нашей страной.

На открытии марафона выступил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Мир необратимо меняется, – заявил он. – Понятно человеческое желание: «давайте немножко подождем, все вернется, как было раньше». Но оно не вернется! Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться. Нельзя ждать. Иначе этот новый мир просто будут формировать без нас».

В эти три дня на площадках марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье выступят больше 160 лекторов и наставников, среди которых государственные деятели, представители науки, культуры, бизнеса и спорта.

Посмотреть выступления спикеров можно на сайте: marathon.znanierussia.ru

Зрителей ждут 220 часов просветительского контента.