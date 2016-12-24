В Саранске еще одна жертва «телефонного обмана» перевела жуликам почти полмиллиона рублей

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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
К полицейским Саранска за помощью обратилась 50-летняя местная жительница, ставшая жертвой шаблонного мошенничества.
Как и во всех подобных случаях обмана, женщине позвонил мнимый представитель банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит посторонние люди. Дальнейшее развитие разговора было также типичным – для блокировки чужой инициативы «специалист» порекомендовал оформить в ближайшем банке займ и положить деньги на «безопасные» счета.
Следуя инструкциям собеседника, жительница Саранска взяла кредит на 485 тысяч рублей, обналичила деньги и перевела несколькими платежами на абонентские номера, указанные злоумышленником.
Проделав эти манипуляции, потерпевшая рассказала родным о звонке и своих переводах, и после бесед с родственниками пошла в полицию. Как сообщает МВД по РМ, по данному факту сейчас проводится проверка, устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства произошедшего.
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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
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