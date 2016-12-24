Артём Здунов оценил производственный потенциал завода «Мордовагромаш»

Глава Мордовии Артём Здунов 17 мая побывал на саранском заводе «Мордовагромаш», где осмотрел производственные мощности и обсудил с руководством предприятия планы развития.

«Мордовагромаш» выпускает большой ассортимент прицепных сельскохозяйственных машин, производитель имеет хорошую репутацию не только в России, но и в странах ближнего зарубежья (Казахстан, Молдова, Киргизия). Еще одним важным направлением для завода является производство автомобильных прицепов.

Генеральный директор предприятия Геннадий Громов рассказал, что разработка и внедрение новых видов продукции ведется постоянно. По сравнению с прошлым годом рост продаж техники в первом квартале составил 110%.

В настоящее время на предприятии работают 250 человек, средняя зарплата составляет 40 тысяч рублей. Сварщица Наталья Горина, с которой побеседовал Глава Мордовии, рассказала, что уже 17 лет отдала своей рабочей специальности, которая позволяет ей кормить семью - женщина получает больше 50 тысяч рублей. «В прошлом году рост зарплаты на предприятии составил 129 %», - отметил директор завода.

Было подчеркнуто, что в условиях санкционного давления предприятиям очень важно сохранить все производственные цепочки. «Санкции сказываются, и ключевая задача на сегодняшний день - как заменить те комплектующие, по которым есть зависимость от импортных производителей», - сказал Артём Здунов.

Руководитель республики вместе с первым заместителем Председателя Правительства Мордовии Игорем Фрейдиным осмотрели всю технологическую цепочку производства, оценили потребность «Мордовагромаша» в новых партнерах, рассмотрели планы по дальнейшей загрузке предприятия. В обсуждении этих вопросов принял участие глава городского округа Саранск Игорь Асабин.