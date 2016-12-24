Делегация от Мордовии отправилась с бизнес-миссией в Индию

Республиканские предприятия переориентируются на новые рынки сбыта и ведут поиск новых потенциальных партнеров среди стран СНГ, Азии, Северной Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для Мордовии одним из перспективных направлений развития экспортных и импортных отношений является Индия.

Как сообщает Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ, с 16 по 20 мая в г. Дели проходит бизнес-миссия предприятий Мордовии при государственной поддержке по линии ЦПЭ РМ. В состав делегации от республики во главе с Министром экономики РМ Алексеем Грибановым входят представители крупных региональных предприятий - «Оптикэнерго», «РМ Рейл», «Рузово», «Плайтерра», «Кабельные системы».

Бизнес-миссия открылась рабочей встречей делегации республики с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Индии Денисом Алиповым и Торговым представителем РФ в Индии Александром Рыбасом.

В программу визита входит взаимодействие с Конфедерации индийской промышленности - крупнейшим государственным бизнес-объединением Индии, включающим более 70 000 членов. На мероприятии состоится презентация компаний и подписание соглашений между Конфедерацией и Минэкономики Мордовии.

В 2021 году Мордовию посещала делегация из Индии, возглавляемая Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ Д.Б. Венкатешем Вармой. По итогам визита была проявлена заинтересованность в сотрудничестве в сельском хозяйстве, фармацевтике, медицине, спорте и образовательной сфере.