В селе Кочелаево Ковылкинского района пройдет фольклорный праздник

24 мая на базе Центра русской культуры имени Ф.В. Сычкова в селе Кочелаево Ковылкинского района состоится ежегодный Республиканский национально-фольклорный праздник «День славянской письменности и культуры». Об этом сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ.

В рамках национально-фольклорного праздника будет реализован событийно-творческий проект самодеятельных народных традиций «#Приглашает КОЧЕЛАЕВО…», а также пройдет Республиканский фестиваль русской народной песни «Околица» и «Сычковская ярмарка».

В этот день село Кочелаево станет творческой площадкой для фотографов, художников, мастеров народных промыслов и любителей русской народной песни.

В мероприятиях праздника примут участие молодые художники, студенты Саранского художественного училища им. Ф.В. Сычкова, учащиеся студий изобразительного искусства, которые будут работать над картинами под открытым небом.

Фестиваль «Околица» объединит этнографические, фольклорные, вокальные коллективы и солистов, исполняющих разнохарактерные русские народные песни, частушки под аккомпанемент гармонистов, баянистов, ансамблей народных инструментов из муниципальных районов республики.

Особе место в программе праздника займет экскурсия в Дом-музей Ф.В. Сычкова — русского живописца, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного художника Мордовии.