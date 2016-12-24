Глава Мордовии Артём Здунов проверил, как обеспечивается доступ жителей к озеру Инерка

О рабочей поездке в Большеберезниковский район руководитель республики сообщил в своем телеграмм-канале и на личных страницах в социальных сетях.

«Вчера была рабочая поездка в Большеберезниковский район. С заместителем прокурора Мордовии проверили, как исполняется поручение Президента России - обеспечить доступ жителей к озеру Инерка. Оно было дано ещё в 2017 году. Подойти к воде можно, но о полноценном отдыхе речь не идёт. Большая часть берега застроена частными домами, по законности застройки идут судебные разбирательства.

Закон один для всех, и каждый человек имеет право отдыхать на озере. Поручил Минлесхозу РМ и главе района в ближайшую неделю совместно с арендаторами привести все в соответствие с законом - заборы должны остаться только там, где разрешено.

Вопросов остаётся много. На берегу озера установлены капитальные сооружения. Лес на многих участках не ухожен, много сухих деревьев. Ситуация потенциально пожароопасная. Минлесхоз РМ займётся комплексной проверкой этой территории.

Одно из немногих мест массового отдыха на Инерке - детский оздоровительный лагерь «Орбита». Здесь также требуется обновление - и на территории, и в корпусах. У этого места большой потенциал - стать круглогодичной базой отдыха. На территории лагеря также есть частное капитальное строение. Будем разбираться в законности этой постройки.

С правительством республики и бизнесом разработаем план по развитию водоёма как туристического объекта».