При проведении торгов на строительство детского сада в Рузаевке выявлено антиконкурентное соглашение

Нарушение антимонопольного законодательства установлено в действиях Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и ООО «ВИКОМ».

Речь идет о строительстве детского сада на 108 мест в г. Рузаевка. Соответствующий контракт был заключен в конце 2020 года на сумму 97 778 330 рублей с ООО «ВИКОМ».

Дело возбуждено по результатам проверки, проведенной Мордовским УФАС России на основании информации, полученной из правоохранительных органов.

По данным антимонопольного ведомства, Администрацией до проведения торгов в июле 2020 года был заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком – ООО «ВИКОМ» на выполнение земляных работ по выравниванию верхнего слоя территории детского сада и согласованы дальнейшие действия по строительству самого детского сада.

ООО «ВИКОМ», как заранее определенной организации, была передана проектная документация. Работники фирмы были допущены на объект для выполнения строительных работ до проведения торгов. Таким образом, организацией на момент объявления торгов уже была выполнена значительная часть работ по возведению здания детского сада, предусмотренные проектной документацией и техническим заданием.

По результатам рассмотрения дела антимонопольный орган признал Администрацию и ООО «ВИКОМ» нарушившими пункт 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции.

Такие действия исключили возможность для других строительных компаний Мордовии и иных регионов страны получить подряд на строительство этого социального объекта на торгах, не позволили сэкономить бюджетные средства, создали преимущества для ООО «ВИКОМ» на строительном рынке.

В настоящее время антимонопольным органом рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности участников антиконкурентного соглашения.