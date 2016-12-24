18 мая в Саранске откроется выставка «Мастер изящной кисти»

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Открытие республиканской выставки-конкурса работ учащихся ДХШ и ДШИ «Мастер изящной кисти» состоится в Международный день музеев, 18 мая, в Главном здании МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61), в 14:00.
Данное мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения художника Ивана Кузьмича Макарова. Проект направлен на развитие детского художественного творчества в Республике Мордовия, привлечение внимания подрастающего поколения к жизни и творчеству известного русского портретиста второй половины XIX века, чье детство и юность прошли в уездном Саранске Пензенской губернии.
В экспозиции более 50 работ. Представлены различные живописные техники, а также скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства. Члены жюри оценивают произведения по 3 номинациям:
«Макаров вдохновил» (импровизации на тему произведений И. К. Макарова).
«Саранск в годы детства и юности И. К. Макарова» (художественная реконструкция уездного Саранска первой половины XIX века).
«Макаровский Петербург» (прогулки с И. К. Макаровым по улицам, набережным, дворцам и площадям столицы Российской Империи).
Лауреатов выставки-конкурса ждут дипломы и книги по изобразительному искусству.
Планируется, что выставка будет открыта по 19 июня.
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