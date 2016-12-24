Председатель Правительства РМ поручил активизировать в республике работы по исполнению национальных проектов

16 мая на совещании с членами Правительства и главами муниципальных районов Мордовии рассматривались вопросы социально-экономического развития республики.

По программе социальной догазификации жителями республики на сегодняшний день подано 2942 заявки на подключение к голубому топливу. 1220 гражданам газ проведен до границ земельных участков, 975 домовладений подключено к газу. Председатель регионального Правительства Владимир Сидоров поручил главам муниципалитетов ускорить проведение заявочной кампании и включать в перечень строящиеся в этом году индивидуальные жилые дома.

На совещании также рассмотрели ход исполнения в республике работ в рамках национальных проектов. Всего в этом году в нашем регионе планируется направить на их реализацию 16,8 миллиарда рублей. Владимир Сидоров отметил, что по ряду региональных проектов и госпрограмм отмечается низкое кассовое исполнение. Премьер-министр поручил исправить эту ситуацию и активизировать работу в данном направлении.

В фокусе внимания на совещании также были планы муниципалитетов по строительству жилья в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Если в этом году по этой программе в Мордовии возводится 9 домов, на следующий год поданы заявки на строительство 62 домов. Самое активное участие в заявочной кампании принимают Атюрьевский, Атяшевский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Инсарский и Лямбирский районы, ни одной заявки не представили Темниковский и Рузаевский районы.