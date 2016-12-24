В Мордовии двое уголовников пустили чужую овцу на шашлыки

В Инсарском районе возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых за имущественные преступления парней (26-и и 27-и лет) за «гастрономическое» похищение овцы.

Как установили полицейские в ходе предварительного следствия, в начале мая подозреваемые на улице Мира в Инсаре заприметили возле одного из домов пасущихся овец. План на сытный обед у парочки созрел мгновенно. Пока один наблюдал за окружающей обстановкой, второй взвалил на шею овцу весом около 25 килограммов, после чего они быстренько покинули место преступления.

С похищенной добычей приятели направились в гости к знакомому, где зарезали животное, разделали тушку и приготовили шашлык.

Обнаружив пропажу, 46-летняя потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастных к совершению преступления. Свою вину они признали полностью. Ущерб от кражи овцы оценили в 6 тысяч рублей.

В настоящий момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.