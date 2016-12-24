В Саранске вынесли приговор виновнику ДТП со смертельным исходом

По информации Следственного комитета по РМ, в столице республики вынесли приговор виновнику ДТП со смертельным исходом. При этом, по данным ведомства, осужденный во время погибельного дорожного инцидента являлся сотрудником правоохранительных органов.

Как было установлено в ходе расследования, вечером 16 октября 2020 года в Саранске 37-летний мужчина за рулем Лады Приоры, двигаясь по улице Коваленко в сторону улицы Победы, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 23-летнего парня. От полученных повреждений молодой человек через три недели скончался в больнице.



Как отмечается, фигурант уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека, являлся сотрудником правоохранительных органов. Но в день смертельного наезда он находился не при исполнении служебных обязанностей.



Приговором суда назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.