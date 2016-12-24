Полиция в Саранске ищет водителя, сбившего 18-летнего парня на пешеходном переходе

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 13 мая после девяти часов вечера на улице Невского в Саранске неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на 18-летнего парня, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП молодой человек с различными травмами был госпитализирован в Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу. Приняты меры к розыску водителя.