Полиция в Саранске ищет водителя, сбившего 18-летнего парня на пешеходном переходе

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, 13 мая после девяти часов вечера на улице Невского в Саранске неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на 18-летнего парня, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП молодой человек с различными травмами был госпитализирован в Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу. Приняты меры к розыску водителя.
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