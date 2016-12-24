Саранские полицейские ищут молодчика, избившего менеджера салона сотовой связи

Саранским отделом полиции №4 устанавливается личность неизвестного молодого человека, который 16 апреля этого года в салоне сотовой связи, расположенном по улице Веселовского, нанес побои менеджеру компании.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении данного человека, просьба сообщить по телефонам: 76-08-80 или 102.