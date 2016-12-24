Саранские полицейские ищут молодчика, избившего менеджера салона сотовой связи

В Мордовии снижается коллективный иммунитет к коронавирусу
В республике прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции
Саранским отделом полиции №4 устанавливается личность неизвестного молодого человека, который 16 апреля этого года в салоне сотовой связи, расположенном по улице Веселовского, нанес побои менеджеру компании.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении данного человека, просьба сообщить по телефонам: 76-08-80 или 102.
Поделиться в соц. сетях:
В республике прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне