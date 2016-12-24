В Мордовии рассмотрели вопросы подготовки и проведения Всероссийского сельского Сабантуя

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13 мая Председатель республиканского Правительства Владимир Сидоров провел совещание, посвященное вопросам подготовки и проведения XII Всероссийского сельского Сабантуя.
В начале июля масштабный праздник состоится на территории Лямбирского района. 1 июля в селе Лямбирь пройдет праздничный концерт творческих коллективов Татарстана, 2 июля основные праздничные мероприятия продолжатся в селе Аксеново.
Организаторы готовят яркую и насыщенную культурную и спортивную программу, где каждый участник найдет развлечение на любой вкус.
На совещании детально обсудили вопросы благоустройства, безопасности, размещения гостей, подготовки сувенирной продукции, работы выставочных, торговых площадок и точек питания.
Владимир Сидоров, который является сопредседателем оргкомитета XII Всероссийского сельского Сабантуя, подчеркнул необходимость проведения точных расчетов при организации работы общепита, чтобы избежать очередей.
Доставка гостей и участников Сабантуя будет осуществляться из Саранска (с остановки общественного транспорта «Лихачева») до территории проведения праздника в Аксенове. Отправление автобусов планируется производить с 8:00 до 19:00 часов с интервалом 15 минут.
Во время праздника гостям и участникам будут помогать волонтеры. Всего планируется привлечь 350 добровольцев, уже сегодня желающие могут подать заявки для участия в проведении Сабантуя.
Владимир Сидоров поручил в ближайшее время приступить к монтажу многочисленных объектов на площадке в Аксенове: «До праздника осталось всего 49 дней, за это время нам необходимо проделать большой пласт работы».
Также премьер-министр регионального кабмина отметил, что на месте проведения Сабантуя будут регулярно проходить выездные совещания.
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