В Мордовии рассмотрели вопросы подготовки и проведения Всероссийского сельского Сабантуя

13 мая Председатель республиканского Правительства Владимир Сидоров провел совещание, посвященное вопросам подготовки и проведения XII Всероссийского сельского Сабантуя.

В начале июля масштабный праздник состоится на территории Лямбирского района. 1 июля в селе Лямбирь пройдет праздничный концерт творческих коллективов Татарстана, 2 июля основные праздничные мероприятия продолжатся в селе Аксеново.

Организаторы готовят яркую и насыщенную культурную и спортивную программу, где каждый участник найдет развлечение на любой вкус.

На совещании детально обсудили вопросы благоустройства, безопасности, размещения гостей, подготовки сувенирной продукции, работы выставочных, торговых площадок и точек питания.

Владимир Сидоров, который является сопредседателем оргкомитета XII Всероссийского сельского Сабантуя, подчеркнул необходимость проведения точных расчетов при организации работы общепита, чтобы избежать очередей.

Доставка гостей и участников Сабантуя будет осуществляться из Саранска (с остановки общественного транспорта «Лихачева») до территории проведения праздника в Аксенове. Отправление автобусов планируется производить с 8:00 до 19:00 часов с интервалом 15 минут.

Во время праздника гостям и участникам будут помогать волонтеры. Всего планируется привлечь 350 добровольцев, уже сегодня желающие могут подать заявки для участия в проведении Сабантуя.

Владимир Сидоров поручил в ближайшее время приступить к монтажу многочисленных объектов на площадке в Аксенове: «До праздника осталось всего 49 дней, за это время нам необходимо проделать большой пласт работы».

Также премьер-министр регионального кабмина отметил, что на месте проведения Сабантуя будут регулярно проходить выездные совещания.