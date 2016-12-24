Два представителя Мордовии примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России»

26-29 мая в Москве пройдет суперфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». В суперфинале конкурса Мордовию представят Андрей Большаков (трек «Бизнес и промышленность»), который занимается самостоятельными проектами в области финансов и аудита, а также сотрудник Администрации Главы РМ и Правительства РМ Александр Белокосов (трек «Государственное управление»).

Став участниками суперфинала, Андрей и Александр получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а в случае победы – также возможность поработать с выдающимися управленцами страны – Председателем и вице-премьерами Правительства РФ, Председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями Руководителя Администрации Президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.

«В четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» мы поменяли формат конкурса: разделение по тематическим трекам позволило оценить профессиональные компетенции управленцев из узких отраслей – здравоохранения, культуры, науки, информационных технологий. Это сделало конкурс еще более прикладным: вместе со своими наставниками победители треков уже реализуют полезные проекты, занимаются важными научными разработками, решают стратегические образовательные задачи в вузах. Сезон еще не закончился, но участники четвертого сезона получили уже более 10 серьезных назначений. Расширилась география конкурса – трек «Международный» сделал возможным участие в отборочных мероприятиях людей из 150 стран мира! В суперфинале, как всегда, сильнейшие – 300 участников, прошедшие отбор из более чем 180 тысяч заявок», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В суперфинале конкурса участников ждут интенсивный нетворкинг и деловые игры, где они пройдут комплексную оценку своих деловых и личностных качеств, выполняя индивидуальные задания и работая в группах. В ходе оценочных дней конкурсантам в командах предстоит выполнить управленческие задачи, подготовленные профессиональными экспертами специально к финальному мероприятию.

В суперфинале примут участие представители партнеров конкурса: крупнейших российских компаний – ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ГК «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Русгидро», ПАО «СИБУР Холдинг».