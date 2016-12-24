На прилавках магазинов «Магнит» станет больше мордовских товаров

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При поддержке Минэкономики Мордовии розничная сеть федерального ритейлера «Магнит» организует проведение товарно-закупочной сессии для товаропроизводителей республики.

Мероприятие проводится с целью развития сотрудничества республиканских товаропроизводителей с торговыми сетями и расширения присутствия их товаров на полках федеральной торговой сети «Магнит».

На сессии заинтересованные организации региона получат исчерпывающую информацию о том, как стать поставщиком розничной сети «Магнит», а также смогут воспользоваться индивидуальными консультациями от представителей федерального ритейлера.

Товарно-закупочная сессия пройдет 18 мая в 10 часов 00 минут в актовом зале Минэкономики Мордовии по адресу ул. Советская, д. 26.

Минэкономики РМ приглашает принять участие в данном мероприятии товаропроизводителей, заинтересованных в расширении рынков сбыта своей продукции путем организации поставок в сеть «Магнит». Потенциальные группы товаров для сотрудничества представлены в приложении.

Как сообщается, желательно предварительно сообщить об участии в сессии по номерам телефонов: 8 (8342) 39-15-38, 39-15-34, либо на адрес электронной почты: mintorgrm@mail.ru

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