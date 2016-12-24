Артём Здунов обсудил с участниками клуба «Сколково» перспективы сотрудничества

13 мая в Постоянном представительстве Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации прошла встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с членами делового клуба «Сколково». Во встрече также участвовал Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин. Целью данного мероприятия стало привлечение к инвестиционным проектам в Мордовии опытных и успешных топ-менеджеров и предпринимателей из различных отраслей: строительства, промышленности, IT-технологий, управления городскими объектами.

Артём Здунов начал встречу с подробного рассказа о республике, её социально-экономических особенностях. Руководитель Мордовии отметил удобное географическое положение региона, широкую разветвленность железных дорог, проходящих через республику, наличие большого количества спортивных объектов, расположенных компактно и удобно с точки зрения логистики для участников спортивных соревнований и болельщиков. Глава республики подчеркнул: по количеству спортивных объектов на душу населения Мордовия занимает 1 место в России.

Кроме того, регион держит лидерские позиции в производстве светотехники, в фармацевтике (значительная часть препаратов от коронавируса выпускается в Саранске), в сельском хозяйстве, в образовательной и научной деятельности. Несмотря на сравнительно невысокую среднюю зарплату, стоимость потребительской корзины в Мордовии самая низкая в Приволжском федеральном округе. В период текущих кризисов республика остается в тройке регионов России по темпам промышленно-гражданского строительства.

Помимо всего вышеперечисленного инвесторов могут также привлечь умеренные тарифы на коммунальные услуги и аренду земли или помещений по сравнению с другими регионами Поволжья.

Участники клуба «Сколково» выразили желание принять участие в развитии экономики и инфраструктуры Мордовии. В частности, Глава республики выслушал предложения по управлению стадионом «Мордовия Арена», расширению системы «Умный город» в части управления дорожным движением, новаторским методам в работе очистных сооружений в сельском хозяйстве.