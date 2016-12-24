В Мордовии вынесли приговор семейным держателям секс-притонов

В Мордовии суд вынес приговор еще по одному уголовному делу о «бизнесе» на плотских утехах. Трое родственников отвечали за вовлечение девушек в занятие проституцией и похищение человека.

По данным следствия, с августа 2018-го по июль 2019 года фигуранты дела содержали в Саранске секс-притоны, организованные в арендованных квартирах. И регулярно использовали эти помещения для оказания постельных услуг всем заинтересованным клиентам. При этом в свою «интимную контору» путем угроз и физического насилия они завербовали семь девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней.

А началось все в августе 2019 года с задержания в Кочкуровском районе троих человек по подозрению в похищении человека. В руки правоохранителей попали родственники: тогда 29-летняя мать двоих малолетних детей Татьяна Шаталова, ее двоюродная сестра 26-летняя Валентина Филиппова, а также родной брат Валентины 21-летний Илья Сундиков.

По информации следственных органов, месяцем ранее злоумышленники похитили из квартиры по улице Воинова молодую жительницу Саранска, которую избили и, насильно посадив в автомобиль, вывезли в лесной массив, расположенный возле Ключаревских кладбищ. Причина - девушка предпочитала заниматься своим постельным ремеслом сама, без участия посредников и опекунов. В лесу у кладбища похитители всячески издевались над ней, запугивали, угрожали взорвать (для чего сунули в руку гранату, точнее ее муляж) и требовали от нее согласия на занятие проституцией под жестким надзором. В конечном итоге, жертва согласилась выходить на панель под патронажем «новых работодателей», и тогда ее отвезли в квартиру на новое место «работы». Спустя некоторое время «секс-рабыне» удалось сбежать и сообщить о произошедшем в полицию. Ее мучителей задержали.

В ходе выяснения всех обстоятельств этого инцидента правоохранители поняли, что вышли на организованную преступную группу, промышлявшую на сексуальной ниве. В ней каждый из участников выполнял отведенную ему роль. Предприимчивые дамочки завязывали в социальных сетях знакомства с молодыми девушками и в ходе доверительного общения предлагали возможность заработать. При личных встречах новым «сотрудницам» уже прямо рассказывали, о какой «работе» идет речь.

Среди потерпевших по делу проходят шесть жительниц Мордовии и одна девица из Пензенской области. По данным следствия, среди девушек поддерживалась жесткая дисциплина, были установлены правила поведения, нарушение которых каралось не только постоянными угрозами, но и физической расправой над провинившимися.

В целях конспирации и затруднения идентификации при разговорах по телефону, а также при общении с «работницами» держатели секс-притонов использовали псевдонимы и клички. Эти уголовные навыки сформировались у них не на пустом месте. Татьяна Шаталова ранее неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов: сначала - за кражи, а потом - и за сбыт наркотиков. Соответственно, уже была трижды судима. За кражи она отделалась штрафом и условным сроком. А с наркотиками вполне могла сесть всерьез и надолго, но разжалобила суд рассказами о том, что на преступление ее толкнуло тотальное безденежье, нужно было гасить долги, опять же двое ребятишек на иждивении. Ей впаяли срок, но отсрочили исполнение наказания, пока старший из детей не достигнет совершеннолетия. Кстати, Валентина Филиппова и Илья Сундиков в свое время тоже «засветились» на уголовно наказуемых деяниях.

Теперь суд огласил в их отношении приговор уже по «сексуальному делу». Татьяну Шаталову и Валентину Филиппову приговорили к 12 годам колонии общего режима, а Илью Сундикова - к 12 годам колонии строго режима.