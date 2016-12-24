В Инсарском районе фиксируют бурный рост промышленного производства

В Саранске прошло совещание по вопросам социально-экономического развития Инсарского района. Руководитель муниципального образования Харис Якуббаев доложил Главе республики об основных показателях развития территории за 4 месяца текущего года. Рост производства отмечается в промышленности (137%) и сельском хозяйстве (по молоку - 118%, по мясу - 115%).

Особое внимание было уделено тому, как район выполняет поручения Главы республики, в первую очередь - по росту собственных доходов муниципального образования.

«Чтобы увеличить налогооблагаемую базу, мы провели инвентаризацию незарегистрированных объектов для вовлечения их в хозяйственный оборот, - отметил Харис Якуббаев. - Выявлено 802 незарегистрированных индивидуальных дома, 1305 земельных участков, 83 неоформленных производственных объектов. Также мы провели переоценку стоимости очистных сооружений, которые находятся в муниципальной собственности и отданы в аренду. Цена аренды в год увеличилась в 9 раз - до 20 миллионов рублей. Разбираемся и с кадастровым учетом сельхозугодий. Все эти мероприятия позволят нам увеличить в этом году собственные доходы района на 23 миллиона рублей».



На совещании рассмотрели, как в Инсарском районе идет выполнение национальных проектов, в том числе программ по строительству дорог, благоустройству территорий, переселению из аварийного жилья, модернизации ЖКХ, комплексному развитию сельских территорий.



Глава района попросил поддержать муниципальное образование в капитальном ремонте поликлиники и приобретении коммунальной техники.