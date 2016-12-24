В Саранске обнаружили тела сожителей с признаками насильственной смерти

В столице Мордовии Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц» по факту обнаружения тел 43-летней женщины и 41-летнего мужчины, являвшихся сожителями.

По данным следствия, тела погибших были обнаружены в ночь на 6 мая 2022 года в квартире, расположенной по Лямбирскому шоссе в Саранске. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили родственники погибших.

Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК произвели осмотр места происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие доказательственное значение. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство сожительницы и после этого свел счеты с жизнью.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.