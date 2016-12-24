Житель Саранска попался полицейским с трехлитровой банкой марихуаны

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Еще один любитель запретной «растительности» был изобличен в Саранске полицейскими. Как сообщает МВД по РМ, в результате оперативных мероприятий сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о незаконном хранении запрещенного вещества 33-летним жителем столицы Мордовии.
В квартире ранее судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли трехлитровую банку с измельченной смесью. По заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством марихуана общей массой 234 грамма.
В отношении фигуранта уголовного дела по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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