Житель Саранска попался полицейским с трехлитровой банкой марихуаны

Репортер

Еще один любитель запретной «растительности» был изобличен в Саранске полицейскими. Как сообщает МВД по РМ, в результате оперативных мероприятий сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о незаконном хранении запрещенного вещества 33-летним жителем столицы Мордовии.

В квартире ранее судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли трехлитровую банку с измельченной смесью. По заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством марихуана общей массой 234 грамма.

В отношении фигуранта уголовного дела по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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